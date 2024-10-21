На Алтае двое мужчин вербовали людей в террористы

На Алтае два человека были задержаны по подозрению в вербовке в террористы. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 58-летний подозреваемый приехал в Барнаул два года назад и начал склонять местных жителей в к осуществлению террористической деятельности.
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