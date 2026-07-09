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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Управленец НБА о новом контракте Митчелла: «Он не талант поколения. В лиге может быть всего пара игроков, которые стоят таких денег»

Анонимный руководитель НБА считает, что новый контракт защитника Донована Митчелла «слишком велик» для игрока, который не является талантом поколения.

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