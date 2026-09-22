Белоруссия могла бы окончательно решить прибалтийский вопрос за три дня – политолог

Сувалкский коридор (кратчайшее расстояние между Белоруссией и Калининградской областью) нужно расширять «до Сувалкского прямоугольника – прям до Питера, со сбросом прибалтийских нацистов в Балтийский залив».
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