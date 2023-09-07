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Пылесос стал сильно шуметь и плохо сосать! Несколько действий -и он опять стал работать как новый. Инструкция с фото

Пылесос стал сильно шуметь и плохо сосать! Несколько действий -и он опять стал работать как новый. Инструкция с фото

Современным людям часто не хочется иметь дело с ремонтом техники, а многие игнорируют даже необходимость выполнения профилактических мероприятий.

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