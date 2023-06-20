Поисковая кинологическая служба МЧС России отмечает профессиональный праздник

В эпоху технологий собаки по-прежнему незаменимы в спасательных операциях. Они способными безошибочно находить пострадавших под завалами, в труднодоступной местности и распознавать взрывчатые вещества.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- На Южно-Донецком направлении военнослужащий морской пехоты ТОФ сбил шесть самолетов и два вертолета противника
- Расчеты самоходных минометов большой мощности «Тюльпан» ЦВО уничтожают опорные пункты ВСУ
Свежие комментарии