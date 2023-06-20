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Поисковая кинологическая служба МЧС России отмечает профессиональный праздник

Поисковая кинологическая служба МЧС России отмечает профессиональный праздник

В эпоху технологий собаки по-прежнему незаменимы в спасательных операциях. Они способными безошибочно находить пострадавших под завалами, в труднодоступной местности и распознавать взрывчатые вещества.

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