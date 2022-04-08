Малафеев: «У «Динамо» есть шансы на чемпионство в этом сезоне. «Зениту» морально сложнее удержать преимущество»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о шансах «Динамо» на чемпионство. За семь туров до конца РПЛ москвичи отстают от лидирующих петербуржцев на три очка.
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