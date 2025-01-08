На Кубани усилили группировку судов для борьбы с мазутом

Группировка Морспасслужбы для поиска мазута в акватории Черного моря усилена до 25 судов. Как сообщил оперштаб Кубани, суда проводят мониторинг акватории, а при обнаружении нефтепродуктов обрабатывают поверхность воды сорбентом.