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Фетисов о Бузовой, назвавшей хоккеистов «Торпедо» футболистами: «Претензии к тем, кто ее пригласил. Обычно приглашают тех, кто понимает, куда и зачем они приходят»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал то, что Ольга Бузова перепутала хоккеистов « Торпедо » с футболистами.

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