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Парламентская газета

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В МЧС рассказали, когда можно начинать выходить на лед

В МЧС рассказали, когда можно начинать выходить на лед

Перед выходом на лед важно разными способами оценить его прочность и толщину. О критериях оценки льда «Парламентской газете» рассказал начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам Управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин.

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