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«Дни Ларионова в «Торпедо» сочтены. Спасти может только проход 1-го раунда, но игроки не верят, что навяжут борьбу «Локомотиву». Шевченко о тренере

Нижегородская команда на данный момент имеет серию из четырех поражений подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

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