БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Патриоты на бюджетном финансировании». Журова посоветовала Плющенко следить за словами

«Патриоты на бюджетном финансировании». Журова посоветовала Плющенко следить за словами

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Светлана Журова призвала двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко тщательнее выбирать выражения, комментируя ситуацию с отстранением российских фигуристов от международных стартов.

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