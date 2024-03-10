Трамп: Путин может учитывать слабость Байдена при проведении своей политики

Экс-президент США Дональд Трамп заявил в выступлении перед своими сторонниками, что глава российского государства Владимир Путин может пользоваться слабостью нынешнего главы Белого дома Джо Байдена при проведении своей политики.
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