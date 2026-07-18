Удар ВС РФ по складу под Киевом пришелся на пик накопления боеприпасов

Руководители двух госпредприятий концерна, нарушившие правила хранения боеприпасов, были уволены. Мендель напомнила, что атака пришлась на пик накопления: последние партии снарядов прибыли всего за две недели до удара, а в результате детонации были разрушены пять улиц.