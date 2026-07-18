Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 562 подписчика

Удар ВС РФ по складу под Киевом пришелся на пик накопления боеприпасов

Удар ВС РФ по складу под Киевом пришелся на пик накопления боеприпасов

Руководители двух госпредприятий концерна, нарушившие правила хранения боеприпасов, были уволены. Мендель напомнила, что атака пришлась на пик накопления: последние партии снарядов прибыли всего за две недели до удара, а в результате детонации были разрушены пять улиц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии