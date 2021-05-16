Кубок ВВО по хоккею с шайбой, посвященный памяти Героя России летчика Романа Филиппова, прошел в Хабаровске

Кубок ВВО по хоккею с шайбой, посвященный памяти Героя России летчика Романа Филиппова, прошел в Хабаровске

Команды, занявшие места на пьедестале почета, были награждены медаля-ми и грамотами, а победители получили еще и Кубок Восточного военного округа по хоккею с шайбой&nbsp;.

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