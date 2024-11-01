Академику наук РТ Ренату Муслимову объявили благодарность

Академику Академии наук РТ, Заслуженному геологу РФ и РТ, лауреату Госпремий СССР и РТ Ренату Муслимову объявили благодарность за выдающийся вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Татарстана и России и их минерально-сырьевого потенциала, за огромную роль в создании отраслевой науки, уникальной школы геологов и разработчиков нефтегазовых месторождений.
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