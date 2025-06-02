Депутаты почтили память Артура Чилингарова

1 июня на Новодевичьем кладбище открыли памятник ученому-океанологу, Герою Советского Союза и Герою.1 июня на Новодевичьем кладбище открыли памятник ученому-океанологу, Герою Советского Союза и Герою РФ, депутату Госдумы Артуру Чилингарову.
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