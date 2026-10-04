Росстат назвал регионы с зарплатой выше 150 тыс. рублей

Средняя заработная плата в июле 2026 года превышала 150 тыс. рублей в семи российских регионах. Об этом следует из данных Росстата.
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