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Гендиректор Injective Эрик Чен ожидает запуска INJ ETF в США раньше 2027 года

Гендиректор Injective Эрик Чен ожидает запуска INJ ETF в США раньше 2027 года

Соучредитель и генеральный директор Injective Эрик Чен заявил, что ожидает запуска в США INJ ETF до 2027 года.

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