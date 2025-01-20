«Будьте осторожны» - После жалоб на "харамное" питание в детсадах, бородатый Ильхам добрался и до обуви

Ну и нахрена нам такие пришельцы из средневековья? Своих идиотов...а тут еще и пришлых до кондиции доводить... Нет уж, домой, в пески к ишакам и саксаулам.

ИН

Ирина Некрасова

Ильхам, твоё место у тебя в стране, в твоем родном кишлаке! Там радуйся всем достижениям твоего народа и его обычаям. А Россию избавь от своего присутствия и своего недовольства порядками в России. Ты здесь просто никто!