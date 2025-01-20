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«Будьте осторожны» - После жалоб на "харамное" питание в детсадах, бородатый Ильхам добрался и до обуви

«Будьте осторожны» - После жалоб на "харамное" питание в детсадах, бородатый Ильхам добрался и до обуви

Еда, я тебя омномном! На днях приезжий по имени Ильхам буквально шокировал аудиторию своим "разоблачением".

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
А послать нах.. резвого мусульманина слабо?
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3 час.
Генрих
Ну и нахрена нам такие пришельцы из средневековья? Своих идиотов...а тут еще и пришлых до кондиции доводить... Нет уж, домой, в пески к ишакам и саксаулам.
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1 час.
ИН
Ирина Некрасова
Ильхам, твоё место у тебя в стране, в твоем родном кишлаке! Там радуйся всем достижениям твоего народа и его обычаям. А Россию избавь от своего присутствия и своего недовольства порядками в России. Ты здесь просто никто!
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1 час.

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