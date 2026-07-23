Пользователи Android стали в полтора раза чаще устанавливать приложения VK

Установленными сервисами VK продолжает пользоваться более 95% аудитории российского интернета После удаления приложений VK из магазина Google Play пользователи Android стали значительно чаще устанавливать их через альтернативные площадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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