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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Пользователи Android стали в полтора раза чаще устанавливать приложения VK

Пользователи Android стали в полтора раза чаще устанавливать приложения VK

Установленными сервисами VK продолжает пользоваться более 95% аудитории российского интернета После удаления приложений VK из магазина Google Play пользователи Android стали значительно чаще устанавливать их через альтернативные площадки.

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