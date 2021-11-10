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Вокруг Исландии за 7 дней

Вокруг Исландии за 7 дней

  «По-хорошему, чтобы посмотреть всю Исландию, нужно 2-3 недели. Тогда у вас будет достаточно времени, чтобы объехать всю западную часть страны, известную своими фьордами, и погулять по центральной части, где находятся ледники и национальные парки.

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