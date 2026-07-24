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Царьград

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Хавьер Милей назвал Аргентину завидной после финала ЧМ-2026

Хавьер Милей назвал Аргентину завидной после финала ЧМ-2026

Президент Аргентины Хавьер Милей отреагировал на критику после поражения сборной в финале ЧМ-2026. Он отметил, что людям завидна заметность страны.

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