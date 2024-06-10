Криминальный авторитет Шишкан получил пожизненный срок за организацию ОПГ

Второй Западный окружной военный суд приговор к пожизненному лишению свободы криминального авторитета Олега Медведева по прозвищу Шишкан, которого коллегия присяжных признала виновным в организации ОПГ и бандитизме.
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