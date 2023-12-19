Ученые научили искусственный интеллект предсказывать «остров тепла» в Москве

Учёные НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова и Московского физико-технического института успешно внедрили искусственный интеллект для прогноза эффекта «острова тепла» в Москве.
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