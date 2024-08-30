Конгрессвумен Стефаник сочла оскорблением американских женщин интервью Харрис

Член палаты представителей США от Республиканской партии Элиз Стефаник заявила, что интервью Камалы Харрис телеканалу CNN стало оскорблением для всех американских женщин, потому что оно проводилось совместно с ее кандидатом в вице-президенты Тимом Уолзом.