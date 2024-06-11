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Председатель СК России провел заседание Координационного совета по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, террористических актов и вооруженных...

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел заседание Координационного совета Следственного комитета Российской Федерации по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, террористических актов и вооруженных конфликтов.

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