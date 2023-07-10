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Отдых у моря обернулся обманом: новая база отдыха в Приморье дело рук мошенников

Отдых у моря обернулся обманом: новая база отдыха в Приморье дело рук мошенников

Жители Уссурийска, желающие провести отпуск на море, попались на уловку мошенников. Неизвестные предлагают посетить вымышленную базу отдыха, однако перед этим требуют сделать предварительное бронирование, причем услуга эта бесплатная.

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