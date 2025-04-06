Гнусные реалии: Чиновники забыли, почему мигранты "за так" получили 5 млрд

СТ

Сергей Туренко

А где наши доблестные надзорные органы. Счетная палата, прокуратура, МВД. До каких пор в России будут расти как грибы всевозможные незаконные диаспоры. Пора их выявлять и их состав в полном комплекте выдворять обратно в аулы со всем выводком, из котрых они приехали без права возврата...