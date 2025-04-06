Гнусные реалии: чиновники забыли, почему мигранты "за так" получили пять миллиардов рублей. В сургутской Думе не знают, откуда в бюджете одномоментно "появились" 40 тысяч мигрантов, претендующих на пособие в качестве малообеспеченных.
Гнусные реалии: Чиновники забыли, почему мигранты "за так" получили 5 млрд
Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
Интересно сколько из этих 5 миллиардов дошло до 40 000 т черножопых?
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17 час.
СТ
Сергей Туренко
А где наши доблестные надзорные органы. Счетная палата, прокуратура, МВД. До каких пор в России будут расти как грибы всевозможные незаконные диаспоры. Пора их выявлять и их состав в полном комплекте выдворять обратно в аулы со всем выводком, из котрых они приехали без права возврата...
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17 час.
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