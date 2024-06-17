Каждый третий работодатель готов платить на 10-20% больше летом

Согласно опросу, проведенному исследовательским центром Зарплаты.ру и аналитиками Консоль.Про, каждый третий бизнес (35%) за работу в летний период готов увеличить вознаграждение для исполнителей на 10-20%, еще 15% поднимают сумму на 20-30%, а 5% — на треть и более.