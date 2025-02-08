На своих условиях: США объявили войну ООН и ее институтам

Президент США Дональд Трамп объявил войну ООН. Вначале он вышел из Всемирной организации здравоохранения, теперь из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
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