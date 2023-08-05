Страна и люди

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США обвинили ВСУ в слабости: 150 тысяч укро-вояк не смогли взять три деревни Второй этап наступления ВСУ закончился без результата, а третий — станет началом конца Зе-команды

США обвинили ВСУ в слабости: 150 тысяч укро-вояк не смогли взять три деревни Второй этап наступления ВСУ закончился без результата, а третий — станет началом конца Зе-команды

Александр Ситников   Фото: ТАСС/ Михаил Почуев Из-за предпринятого укро-командованием контрнаступления захисники незалежностi несут тяжелые потери.

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Комментарии
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Скиф Туран
Не нужны Зе и К, перемоги - контрнаступ, лишь прикрытие. У них, как у Ленина и Сталина, стратегическая задача, по утилизации славян. И они, успешно с ней справляются.
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12 час.
ЛС
Лидия Санникова
Не смеши...
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12 час.
Скиф Туран
Обоснуй! Или это послеобеденная отрыжка? Тогда не порть воздух!
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8 час.

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