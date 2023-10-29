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Закон, порядок, государство

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Даже двоечник за минуту ответит на 10 из 10, а вы хоть на половину сможете? – ТЕСТ

Даже двоечник за минуту ответит на 10 из 10, а вы хоть на половину сможете? – ТЕСТ

Потренировать память и вспомнить школьную программу предлагает ИА UssurMedia. Уверены ли вы, что справитесь с вопросами по русскому языку, математике и другим предметам? Или же придется вновь сесть за учебники? Давайте проверим с помощью теста.

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