Дмитрий Василец: Олигарх Коломойский заявляет, что его взяли в заложники и требуют деньги

Олигарх Коломойский, который в 2014-м году через свой Приватбанк платил националистам за содействие НАТОвской гибридной оккупации и за «головы русских», после конфликта с посольством США сидит в тюрьме и делает забавные заявления.
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