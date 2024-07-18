Магическая природа кошек

Кошка — одно из самых магических животных на земле. По одной из версий — они посланцы с Сириуса. Аура ее настолько велика, что охватывает не только конкретного человека, но и его семью, дом и территорию, которую кошка считает своей.
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