Удары не прекращаются сутками: Россия методично уничтожает украинский ВПК

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda За последние трое суток, судя по всему, не было ни одного часа, когда бы на Украине не звучали сирены воздушной тревоги.
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