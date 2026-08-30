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Удары не прекращаются сутками: Россия методично уничтожает украинский ВПК

Удары не прекращаются сутками: Россия методично уничтожает украинский ВПК

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda За последние трое суток, судя по всему, не было ни одного часа, когда бы на Украине не звучали сирены воздушной тревоги.

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