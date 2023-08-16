В конце июля в одном из интервью, В. Путин отвечая на вопрос журналиста сказал, что не принял решение, полетит ли он на саминт БРИКС или его будет представлять С.
Решение принято, В. Путин летит на саминт БРИКС в ЮАР. Госдеп США верно прочитал послание
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
N
Norma51
Если не будет Путина, то многие сначала удивятся, а некоторые, может быть, и возмутятся. Но когда увидят, что свои капиталы быстро потеряли Абрамович, Алекперов, Потанин и еще с десяток изуверов-прихватизаторов, когда почувствуют, что жизнь без этих мироедов стала получше, то вскоре успокоятся или даже поблагодарят южноафриканцев. За Путина, как и в дни пригожинского бунта, никто на амбразуру не полезет. А Мишустин справится намного лучше.
Ответить
46 мин.
Ирина Богданова
Смысла нет:( можно дистанционно:)!!!
Ответить
39 мин.
Владимир Игнатьев
Вот именно что проблемы он решать не умеет , полетит , только новые навалит... Пусть лучше на рублёвке сидит...
Ответить
3 мин.
Свежие комментарии