Решение принято, В. Путин летит на саминт БРИКС в ЮАР. Госдеп США верно прочитал послание

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Norma51

Если не будет Путина, то многие сначала удивятся, а некоторые, может быть, и возмутятся. Но когда увидят, что свои капиталы быстро потеряли Абрамович, Алекперов, Потанин и еще с десяток изуверов-прихватизаторов, когда почувствуют, что жизнь без этих мироедов стала получше, то вскоре успокоятся или даже поблагодарят южноафриканцев. За Путина, как и в дни пригожинского бунта, никто на амбразуру не полезет. А Мишустин справится намного лучше.