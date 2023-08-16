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Решение принято, В. Путин летит на саминт БРИКС в ЮАР. Госдеп США верно прочитал послание

Решение принято, В. Путин летит на саминт БРИКС в ЮАР. Госдеп США верно прочитал послание

В конце июля в одном из интервью, В. Путин отвечая на вопрос журналиста сказал, что не принял решение, полетит ли он на саминт БРИКС или его будет представлять С.

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Комментарии
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Norma51
Если не будет Путина, то многие сначала удивятся, а некоторые, может быть, и возмутятся. Но когда увидят, что свои капиталы быстро потеряли Абрамович, Алекперов, Потанин и еще с десяток изуверов-прихватизаторов, когда почувствуют, что жизнь без этих мироедов стала получше, то вскоре успокоятся или даже поблагодарят южноафриканцев. За Путина, как и в дни пригожинского бунта, никто на амбразуру не полезет. А Мишустин справится намного лучше.
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46 мин.
Ирина Богданова
Смысла нет:( можно дистанционно:)!!!
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39 мин.
Владимир Игнатьев
Вот именно что проблемы он решать не умеет , полетит , только новые навалит... Пусть лучше на рублёвке сидит...
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3 мин.

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