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Эксперт перечислил признаки поддельных продуктов в магазинах

Эксперт перечислил признаки поддельных продуктов в магазинах

Тусклые надписи на упаковке товара могут свидетельствовать о его контрафактности. Об этом 27 февраля рассказал директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров.

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