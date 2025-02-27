Эксперт перечислил признаки поддельных продуктов в магазинах

Тусклые надписи на упаковке товара могут свидетельствовать о его контрафактности. Об этом 27 февраля рассказал директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров.
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