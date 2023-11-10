ПСБ обеспечил «Хороший год» виноделам

ПСБ запустил комплексное банковское предложение для виноградарей и виноделов России, в рамках отраслевого решения «Хороший год», которое включает специальные условия расчетно-кассового обслуживания, эквайринга и кредитования.
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