Лексикон зумеров: 23 слова, которые изменят ваше восприятие нового русского языка Ирэн ОрлонскаяЗумеры — это не просто слово, это обозначение целого поколения, которое значительно влияет на современный язык и культуру.
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