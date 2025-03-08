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Фанаты "Вашингтона" требовали отдать шайбу Овечкину в конце игры с "Детройтом"

Фанаты "Вашингтона" требовали отдать шайбу Овечкину в конце игры с "Детройтом"

Болельщики "Вашингтон Кэпиталз" в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Детройт Ред Уингз" требовали от игроков своей команды снабдить передачами капитана команды - Александра Овечкина.

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