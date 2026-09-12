Фантастика!История обычного крестьянина Ивана Качалкина по-настоящему поражает. Известно, что он заснул при царе Николае II, а пришел в себя уже после революции, когда Российской империи больше не существовало.
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