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Уснул в Российской империи, а проснулся в Советской России: крестьянин Качалкин проспал 22 года — как это возможно?

Уснул в Российской империи, а проснулся в Советской России: крестьянин Качалкин проспал 22 года — как это возможно?

Фантастика!История обычного крестьянина Ивана Качалкина по-настоящему поражает. Известно, что он заснул при царе Николае II, а пришел в себя уже после революции, когда Российской империи больше не существовало.

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