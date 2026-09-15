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Аргументы недели

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Американский эксперт увидел вызовы международному миру и стабильности

Американский эксперт увидел вызовы международному миру и стабильности

Сегодня имеется немало вызовов международному миру и безопасности. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Дэрил Кимбалл на заседании «круглого стола» на тему «Тридцатилетие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний: что дальше?», организованного Международным дискуссионным клубом «Валдай».

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