Американский эксперт увидел вызовы международному миру и стабильности

Сегодня имеется немало вызовов международному миру и безопасности. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Дэрил Кимбалл на заседании «круглого стола» на тему «Тридцатилетие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний: что дальше?», организованного Международным дискуссионным клубом «Валдай».
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