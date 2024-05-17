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Сестра Ким Чен Ына назвала абсурдными сообщения об оружейных сделках с РФ

Сестра Ким Чен Ына назвала абсурдными сообщения об оружейных сделках с РФ

Global Look Press/Inter-Korean Summit Press Corps//AFLO Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, Ким Ё Чжон назвала абсурдными сообщения об оружейных сделках между КНДР и Россией.

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