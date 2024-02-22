Шойгу вручил участникам СВО "Золотые Звезды" Героев России

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя России проявившим себя участникам специальной военной операции, а также погоны высшим офицерам, сообщили в Минобороны РФ в четверг, 22 февраля.
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