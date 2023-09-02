Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Сборная Южного Судана после победы над Анголой впервые в истории получила путевку на Олимпийские игры

Сборная Южного Судана после победы над Анголой впервые в истории получила путевку на Олимпийские игры

Сборная Южного Судана после победы над командой Анголы (101:78) в турнире за 17-32-е места ЧМ-2023 получила путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх