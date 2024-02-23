«Совкомфлот» и 14 танкеров попали под санкции США

Минфин США: «Совкомфлот» и 14 нефтетанкеров РФ попали под блокирующие санкции «Совкомфлот» (крупнейшая отечественная судоходная компания) и 14 нефтетанкеров России попали под блокирующие санкции Соединенных Штатов.
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