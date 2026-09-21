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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дима Билан – Александру Плющенко: «Все только начинается, впереди много побед, а пока уроки жизни. Видно, потенциал у тебя мощный»

Певец Дима Билан поддержал Александра Плющенко после выступления на этапе Гран-при среди юниоров.   Сын Евгения Плющенко, выступающий за Азербайджан, занял 13-е место.

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