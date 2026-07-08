Путин поддержал идею губернатора Забайкалья о создании сети малых НПЗ

Владимир Путин дал старт новой стратегии, которая может перекроить топливный рынок России. Идея проста и дерзка одновременно: вместо того чтобы защищать гигантские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые становятся легкой мишенью для дронов, нужно рассредоточить производство.