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Мировое обозрение

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Путин поддержал идею губернатора Забайкалья о создании сети малых НПЗ

Путин поддержал идею губернатора Забайкалья о создании сети малых НПЗ

Владимир Путин дал старт новой стратегии, которая может перекроить топливный рынок России. Идея проста и дерзка одновременно: вместо того чтобы защищать гигантские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые становятся легкой мишенью для дронов, нужно рассредоточить производство.

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