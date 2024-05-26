Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украина рискует потерять еще больше своих территорий, если Вашингтон проигнорирует предложения России о мирных переговорах.
Посол России: Соединенные Штаты рисуют картину мира без Украины
Комментарии
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АК
Андрей Кудрявцев
Россия рисует карту мира без Украины!! Причём, жирными линиями рисует.
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14 час.
A
Air
Не было никакой "украины", это желто-синие мечты жидобандеровских оккупантов сепаратистов!!!
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11 час.
АК
Андрей Кудрявцев
Однако вы, болезный, полнейший дурачок, круглый. Хоть бы не позорились своими высказываниями.
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11 час.
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