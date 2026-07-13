На Крымском мосту перекрыли движение

На Крымском мосту временно перекрыли проезд для автомобилей. Об этом сообщил оперативный канал инфоцентра в "Максе", освещающего ситуацию на автоподходах к мосту "Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в публикации.